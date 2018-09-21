كشفت وزارة الداخلية، ملابسات انفجار سيارة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، اليوم، ملك عبدالمنعم علي علي خليفة، صاحب شركة للتجارة والمقاولات "نتيجة حدوث إشتعال أسفل السيارة".

وأوضح البيان أن الفحص أسفر عن وجود خلافات مالية على حصيلة بيع وتجارة أراضى تبلغ قيمتها 21 مليون جنيه وبعض الأراضى والعقارات بين المذكور وعبدالعزيز إسماعيل البولاقي "هارب" وحمزة مبروك غيث رحومة، حيث ألقى الأخير فتيلا مشتعلا داخل علبة صغيرة تحوى كمية من البارود أسفل السيارة، مما أدى إلى حدوث تلفيات بها.

وأضاف البيان: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثاني، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب".