صدارة تشيلسي وتألق الريدز واستمرار السيتي

حصاد الجولة الخامسة من البريميرليج وتقديم الجولة السادسة.

أسدل الستار على منافسات الجولة الخامسة من الدورى الإنجليزى الممتاز فى نسخته الـ27، بتسجيل أهداف كثيرة وصل عداد الأهداف إلى 33 هدف، شاهدت كل اللقاءات، الانتصار وفرض التعادل فى لقاء واحد فقط وهو تعادل إيجابي.

صلاح وليفربول يعودان بانتصار مهم من ملعب ويمبلي

حقق ليفربول فوزا مهما على مضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف، كان ليفربول الأفضل والأخطر افتتح التسجيل عبر الهولندى "جورجينيو فينالدوم" فى الدقيقة(38) وعزز النتيجة عبر مهاجمه البرازيلى "روبيرتو فيرمينو " فى الدقيقة (54)، وشهد الجزء الأخير من المباراة صحوة من قبل توتنهام الذى بدأ بالضغط بشكل أكبر على مرمى ليفربول، إلا أنه انتظر حتى الوقت بدل الضائع لتسجيل هدفه الوحيد عن طريق "ايريك لاميلا " فى الدقيقة(93) الذى وصلته الكرة بعد ركلة ركنية، حقق الفريق الأحمر بذلك فوزه الأول على توتنهام بين جماهيره واستعداد بشكل مثالى لاستضافة باريس سان جيرمان الفرنسى الثلاثاء فى الجولة الأولى من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

فوز خامس وصدارة لرجال سارى

نجح تشيلسى تحت إشراف مدربه الجديد الإيطالى "ماوريتيسو سارى" فى فوزه الخامس بعد فوزه على كارديف سيتى بأربعة أهداف مقابل هدف، برغم البداية المتعثرة لتشيلسى أمام ضيفه كارديف سيتى الذى افتتح التسجيل عن طريق المدافع العاجى "سول بامبى" فى الدقيقة (15) على ملعب ستامفورد بريدج، كان للنجم البلجيكى "ايدين هازارد" آخر فسجل هاتريك فى الدقائق (37، 44، 80) أنهى الجناح الأيمن البرازيلى "ويليان" مهرجان الأهداف بالهدف الرابع فى الدقيقة (83).

أيضاً فى نفس التوقيت أقيمت عدة مباريات فمنها حقق أرسنال فوزه الثالث تواليا بعد خسارتين افتتاحيتين على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف مرتقبا إلى المركز السابع، وفى مباراة كريستال بالاس وهيديرسفيلد سجل العاجى "ويلفريد زاها" هدفا جميلاً فى الدقيقة(38) ومنح كريستال بالاس فوزه الثانى على أرض هيديرسفيلد ، تقدم بورنموث بأربعة أهداف على ضيفه ليستر سيتى حملت توقيع الاسكتلندى "داين فرايزر" فى الدقائق(19، 37) والنروجى "جوشوا كينج" فى الدقيقة(41) عن طريق ركلة جزاء "آدم سميث" فى الدقيقة(81) وقبل أن يقلص الفارق بطل 2016 عبر "جايمس ماديسون" فى الدقيقة(88) وسجل "مارك ألبرايتون" فى الدقيقة(89).

حامل اللقب يواصل التألق

بعد فوزه بثلاثة أهداف دون رد أمام الصاعد الجديد فولهام، أصبح مانشستر سيتى على بعد نقطتين من الصدارة، بعد لمحة ذكية من لاعب الوسط البرازيلى "فرناندينيو" تابع الألمانى الشاب الكرة فى المرمى مفتحا التسجيل فى الدقيقة(2) قبل أن يسجل الإسبانى "دافيد سيلفا" الهدف الثانى وهدفه الخمسين فى الدقيقة(21) ويحسم الدولى الإنجليزى "رحيم سترلينج " الثلاثية فى الدقيقة(47).

مانشستر يونايتد يسقط واتفورد

قلص مانشستر يونايتد أكثر الضغط عن مدربه البرتغالى جوزيه مورينهو، عندما ألحق الخسارة الأولى بمفأجاة بداية الموسم مضيفه واتفورد بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف، وفى غضون ثلاث دقائق فى الشوط الأول تقدم اليونايتد عبر المهاجم "روميلو لوكاكو" فى الدقيقة(35) والمدافع "كريس سمولينج" فى الدقيقة(38) قبل أن يقلص "أندرى غراى" الفارق فى منتصف الشوط الثاني(65)، ليحقق الشياطين الحمر فوزهم الثالث مقابل خسارتين.

مباريات الجولة السادسة.

مباريات السبت الممتاز:

1-فولهام سيستضيف واتفورد على ملعب كرافن كوتيج.

2-بيرنلى سيستضيف بورنموث على ملعب تورف مور.

3-كارديف سيتى سيستضيف مانشستر سيتى على ملعب كارديف سيتي.

4-كريستال بالاس سيستضيف نيوكاسل يونايتد على ملعب سيلهرست بارك.

5-ليستر سيتى سيستضيف هيديرسفيلد على ملعب كينج باور.

6-ليفربول سيستضيف ساوثهامبتون على ملعب أنفليد رود.

7-مانشستر يونايتد سيستضيف وولفرهامبتون على ملعب الاولد ترافورد.

8-برايتون سيستضيف توتنهام على ملعب فالمر.