كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل الجريمة البشعة التي شهدتها منطقة الحوامدية بالجيزة والتي راح ضحيتها 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين جميعهم من أسرة واحدة للخلاف على الميراث.

وقال بيان الوزارة اليوم، إنه تبلغ لقسم شرطة الحوامدية من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفين ومصابين بقرية منى الأمير دائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين إطلاق "أحمد. م"، 24 سنة حاصل على دبلوم صنايع، أعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته صوب أفراد عائلته حال تواجدهم بمسكن العائلة، وذلك بسبب خلافات بينهم على الميراث، وأسفر ذلك عن وفاة ثلاثة من أقاربه وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضاف البيان بأنه جرى نقل المصابين للمستشفى لإسعافهم وتمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح الناري المستخدم عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12 مم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.