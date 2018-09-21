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طقوس الزواج فى الأقاليم.. عادات من زمن فات

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إسرائيل تهدد بتحجيم النشاط الاقتصادي لأسرة الفلسطيني منفذ عملية الطعن

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