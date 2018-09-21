أعرب المحاسب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب عن مركز المحلة، اليوم، عن إشادته البالغة للدور الذي مارسه اللواء ناصر أنور طه، رئيس مجلس المدينة، في عمليات رفع 12 ألف طن من أكوام القمامة المتراكمة داخل مصنع تدوير القمامة خلال الـ7 أيام الماضية.

وأشار البرلماني أنه يتقدم للشكر إلى اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية، لمجهوداته في الاستجابة حيال مأساة العاملين داخل مصنع التدوير الكائن بطريق الدائري "المحلة - المنصورة " وحفاظا على صالح أبناء ومواطني المدينة العمالية.

وتابع البرلماني قائلا "إن محافظ الغربية مكلف بأجندة رسمية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تستهدف القضاء على أزمات القمامة وإيجاد حلول واقعية لإصلاح الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات والمرافق أولا بأول".

وقال اللواء ناصر طه رئيس المدينة، إنه جرى نقل ما يزيد عن 12 ألف طن من أصل ما يقرب من 120 ألف طن من أكوام القامة المتراكمة على مساحه تقترب من 6 أفدنة بمحيط وداخل المصنع، مضيفًا: "دورنا الحفاظ على صالح أبناء ومواطني المدينة العمالية وخدمة البلد حتى ننهض بخطوط الإنتاج بالمصنع خلال الشهور المقبلة".

وأعطى طه توجيهاته إلى مساعديه بضرورة حصر الكميات التي يجرى رفعها أولا بأول وإعداد تقرير فوري لرفعه دوريا إلى ديوان المحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتوفير اعتمادات مالية لنقل أطنان القمامة والتخلص منها بشكل بيئي وصحي.

ونقل رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة مكتبه من داخل ديوان مجلس المدينة إلى مقر مصنع التدوير سعيا في الإشراف الميداني على رفع التراكمات على مدار 24 ساعه يوميًا والعمل طوال الأسبوع بدون إجازات في الآونة الأخيرة.