لقى طفلان مصرعهما غرقًا، أثناء استحمامهما على حافة شواطئ بحيرة البرلس بمدينة بلطيم، وهرعت سيارات الإسعاف وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي.

وبحث الأهالي عن جثتين لطفلين غارقين في مياه بحيرة البرلس، وجرى إبلاغ قوات الشرطة، حيث انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلطيم، برئاسة الرائد محمد أبو الخير، رئيس المباحث ومعاونيه إلى مكان البلاغ، وتبين غرق طفلين عمرهما نحو 10 سنوات، بمياه البحيرة وجرى انتشال الطفلين وإيداع جثتهما مشرحة المستشفى المركزي.

وتبين من الكشف الطبي عليهما وفاتهما بإسفيكسيا الغرق، وحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.