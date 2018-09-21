بدأت فعاليات ختام الدورة 25 من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي والمعاصر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، منذ قليل، بحضور وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم، والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، وضيوف المهرجان، ولفيف من المسرحيين والإعلاميين.

وبدأ حفل الختام في الثامنة مساء بالسلام الوطني، والوقوف دقيقة حداد على روح المنتج والمؤلف المسرحي الراحل سمير خفاجي، الذي وافته المنية اليوم، وأعقبه عرض قصير للمخرج خالد جلال حول دورة اليوبيل الفضي.

يذكر أن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبي، أقام دورة اليوبيل الفضي فى الفترة من 10 وحتى 21 سبتمبر الحالى بمشاركة 27 عرضًا مسرحيًا وذلك برئاسة الدكتور سامح مهران، والمنسق العام المخرج عصام السيد.

وتعددت فعاليات دورة اليوبيل الفضي بين الورش التدريبة والمحاور الفكرية والعروض المسرحية المصرية والدولية إضافة لتكريم نخبة من المبدعين المصريين والدوليين وإصدار نشرة يومية وقناة لليوتيوب والموقع الإلكتروني للمهرجان، إضافة لعودة إصدارات المهرجان هذا العام.