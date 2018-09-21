عرضت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، فيلمًا تسجيليًا عن دورة اليوبيل الفضي، وما تم إنجازه وعرضه من خلالها.

يذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي نظم دورة اليوبيل الفضي في الفترة من 10 وحتى 21 سبتمبر الحالي بمشاركة 27 عرضًا مسرحيًا وذلك برئاسة الدكتور سامح مهران والمنسق العام المخرج عصام السيد.

وتعددت فعاليات دورة اليوبيل الفضي بين الورش التدريبة والمحاور الفكرية والعروض المسرحية المصرية والدولية إضافة لتكريم نخبة من المبدعين المصريين والدوليين وإصدار نشرة يومية وقناة لليوتيوب والموقع الإلكتروني للمهرجان، إضافة لعودة إصدارات المهرجان هذا العام.