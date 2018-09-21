اختتمت فعاليات التدريب المشترك «النجم الساطع 2018» الذى تم تنفيذه بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية للعام الثانى على التوالى، فى الفترة من 8 لـ20 سبتمبر الجارى، بمشاركة قوات من مصر والولايات المتحدة، وعدد من الدول العربية والأجنبية، و(16) دولة أخرى بصفة مراقب.

وبحسب بيان للقوات المسلحة، تضمن التدريب، الذى يعد من أكبر التدريبات التى تشهدها المنطقة، العديد من المراحل التنظيمية والتدريبية، بدءاً من تدفق القوات المشاركة حتى تنفيذ المرحلة الرئيسية فى ختام الفعاليات، واشتمل على عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية فى مجال مكافحة الإرهاب، وطرق مكافحة العبوات الناسفة وتنفيذ الرمايات غير النمطية بالذخيرة الحية من مختلف الأسلحة.

مشروع تكتيكى للرماية بالذخيرة الحية والهليكوبتر تقصف مصادر نيران العناصر الإرهابية

ونفذت عناصر من القوات البحرية تدريبات مشتركة شملت مكافحة التهديدات غير النمطية التى قد تتعرض لها الوحدات البحرية، وشاركت عناصر من القوات الخاصة البحرية فى تنفيذ تدريبات على اقتحام السفن المشتبه بها، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش، وتقديم الدعم والإخلاء الطبى للمصابين، والتدريب على طرق مكافحة الألغام البحرية، وتنفيذ القوات الجوية طلعات مشتركة، والتدريب على أعمال القتال الجوى للدفاع والهجوم على هدف حيوى، وتقديم المعاونة للقوات البرية.

وتناولت المناورات موضوعات التعاون الأمنى ومكافحة الإرهاب والتدريب على كل سيناريوهات التهديدات المختلفة فى ظل الحرب التقليدية وغير النظامية. وشملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ مشروع تكتيكى للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة بحضور عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة، حيث نفذت المقاتلات متعددة المهام أعمال الاستطلاع والقذف الجوى ضد مراكز المقاومة والأرتال المتحركة للعدو، كما دمر الهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات الأهداف المعادية ونفذ أعمال القصف المدفعى ضد تجمعات ومصادر النيران للعناصر الإرهابية.