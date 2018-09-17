أعلن العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، اليوم، عن استمرار فعاليات تدريبات «النجم الساطع 2018» التى تنفذ فى قاعدة «محمد نجيب» العسكرية ومناطق التدريب القتالى للقوات البحرية والجوية والمنطقة الشمالية العسكرية، خلال الفترة من 8 إلى 20 سبتمبر الحالى، بمشاركة قوات من كل من مصر والولايات المتحدة والأردن والإمارات والسعودية وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا و16 دولة أخرى بصفة «مراقب».

وأضاف «الرفاعى»، فى بيان اليوم، أن «القوات المشاركة فى التدريبات استمرت فى تنفيذ مشروع مراكز قيادة مشترك برى - جوى، شمل العديد من المحاضرات النظرية والعملية وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وأعمال القيادة والسيطرة وتبادل الخبرات والمعلومات، والتدريب على صنع واتخاذ القرار فى أزمنة قياسية مع فرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمواجهة المتغيرات المفاجئة والطارئة أثناء إدارة العمليات على أرض الواقع، وهو ما أظهر مدى ما يتمتع بها المقاتلون من مختلف الدول من قدرة على التعاون لتنفيذ عمل جماعى مشترك لمواجهة أى عدائيات محتملة».

وأوضح «الرفاعى» أن «عناصر من القوات البحرية نفذت تدريبات مشتركة شملت مكافحة التهديدات غير النمطية التى قد تتعرض لها الوحدات البحرية بالبحر، فضلاً عن تنفيذ تمارين مواصلات إشارية نهاراً وليلاً، وكذلك التدريب على أعمال البحث والإنقاذ وتبادل طائرات الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية المختلفة وتنفيذ العديد من تشكيلات الإبحار، كما نفذت القطع البحرية المشاركة تدريباً متميزاً للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأعيرة النارية أظهر الدقة والكفاءة فى إصابة الأهداف، كما شمل التدريب أعمال البحث عن واكتشاف الغواصات والدفاع عن الوحدات البحرية ضد الأهداف الجوية المعادية باستخدام وسائل وأسلحة الدفاع الجوى».

«الرفاعى»: تعد من أكبر التدريبات «البرية البحرية الجوية» المشتركة فى منطقة الشرق الأوسط.. واقتحام البؤر الإرهابية ومواجهة التهديدات البحرية أبرز المهام

وأشار المتحدث العسكرى إلى أن «عناصر من القوات الخاصة البحرية شاركت فى تنفيذ تدريبات على اقتحام السفن المشتبه بها، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش وتقديم الدعم والإخلاء الطبى للمصابين، وكذلك التدريب على طرق مكافحة الألغام البحرية بواسطة صائدات الألغام وأعمال النسف والتدمير تحت الماء، وتنفيذ غطس تدريبى مشترك لمسح منطقة بالبحر والتدريب العملى على تحييد الألغام بمختلف أنواعها».

من جانبها، نفذت عناصر القوات الجوية المشاركة، وفق البيان، «الطلعات الجوية المشتركة وأعمال التدريب على أعمال القتال الجوى للدفاع والهجوم على هدف حيوى والتزود بالوقود فى الجو، وكذلك تقديم المعاونة الجوية للقوات البرية لاستكمال تنفيذ جميع المهام، مما يؤكد الكفاءة القتالية العالية والتنسيق والتفاهم الجيد بين الطيارين والأطقم الفنية والتخصصية لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات القتالية لإدارة عمليات جوية مشتركة».

يأتى ذلك، فيما واصلت عناصر القوات الخاصة التدريب على اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية وتطهيرها وإعادة الحياة إلى طبيعتها، بالتعاون بين القوات الجوية وقوات الصاعقة والمظلات، حيث نفذت «القوات الخاصة» تدريبات مشتركة على مكافحة الإرهاب واقتحام المبانى والمنشآت وتنفيذ رمايات غير نمطية بالذخيرة الحية من أوضاع الرمى المختلفة، كما يجرى الإعداد والتجهيز لتنفيذ مشروع تكتيكى للرماية بالذخيرة الحية للعناصر الميكانيكية والمدرعة المشاركة من مختلف الدول المشاركة، ما يعكس التنظيم والتعاون الجيد لتحقيق الأهداف التدريبية لمناورات «النجم الساطع 2018».

من جانبها، تواصل جميع أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة والمنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع هيئة تدريب القوات المسلحة، أعمال التنظيم والتخطيط الجيد لمختلف الأنشطة التدريبية، وتوفير مساعدات التدريب وتنسيق الجهود المشتركة لجميع الدول لتنفيذ الأنشطة المخططة، وتسهيل مطالب القوات المشاركة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب الذى يعد من أكبر التدريبات البرية - البحرية - الجوية المشتركة فى منطقة الشرق الأوسط.