تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم، وحدة الغسيل الكلوي بطحا المرج والتي تستقبل مرضى الغسيل الكلوي لمستشفى ديرب نجم المركزي، وذلك بعد التنسيق مع المجموعة المصرية، الوكيل المتعاقد معه الوحدة، لرفع كفاءة محطة المعالجة لاستيعاب الأعداد الموجودة حاليًا والتوسعات المستقبلية.

وخلال المرور، شدد وكيل الوزارة على سرعة عمل التوسعات اللازمة بعد وضع التصور اليوم ليكون الطابق خاص بخدمة الغسيل الكلوي، بشكل كامل.

وأثنى شوقي، على عيادة الكلى التابعة لوحدة الغسيل بعد الاطلاع على السجلات ووجود تردد لمرضى من خارج محافظة الشرقية حيث يتراوح التردد على عيادة الكلى من 10 إلى 15 حالة يوميًا وهو ما يؤكد نجاحها وثقة المترددين عليها.

رافق وكيل وزارة الصحة الدكتور فكري الطنطاوي، مدير المكتب الفني، والدكتور أحمد عبدالحكيم.