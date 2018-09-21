سيطرت وزارة الأوقاف على منبر قائد السلفية المدخلية فى مصر، الداعية محمد سعيد رسلان، وذلك بإلقاء الشيخ أحمد عبدالمؤمن، وكيل الوزارة بالمنوفية، خطبة الجمعة اليوم، بالمسجد الشرقى بـ«سبك الأحد»، وحضر الخطبة «رسلان»، وسط مئات من طلابه، معلناً امتثاله لقرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وردد مقولة البابا الراحل «شنودة»: «مصر ليست وطناً نعيش فيه ولكنها وطن يعيش فينا».

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، لـ«الوطن»، أنه لن يسمح لأحد بالتجاوز فى حق المنبر أو مخالفة تعليمات الوزارة أو الخروج على المنهج الوسطى، أو اتخاذ المسجد لنشر أفكار لا تتسق وصحيح الإسلام ومنهجه السمح الرشيد، وقال إن الوزارة لن تسمح لأى شخص أو حزب أو جماعة باختطاف المنبر أو الخطاب الدينى وتوظيفه لصالح جماعة أو أيديولوجيات منحرفة عن صحيح الإسلام، كما أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بالوزارة، أن الحفاظ على المنبر وعلى نشر صحيح الدين قضية أمن دينى وقومى ولا تسامُح مع منَ يخالف التعليمات الصادرة من الوزارة بشأنهما، فى ظل إعلاء دولة القانون.