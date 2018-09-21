قالت الدكتورة ولاء رمضان، طالبة بالدكتوراه بمركز علوم الجينوم بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إنها أجرت دراسة طويلة الأمد لمرضى مصريين مصابين بفيروس "سي" وعولجوا بعقار "سوفالدي"، وأجرت متابعة منذ إعطائهم أول جرعة حتى الانتهاء منه على مدار عام كامل.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، عبر فضائية "DMC": "أخذنا عينات لمعرفة مدى تلف الحمض النووي، وقسنا مدى نشاط خلايا مناعية معينة وعدم استقرار الجينوم"، مؤكدة أن هذا لم يفعله أي أحد بالعالم.

وأشارت إلى أن النتائج أثبتت أن العلاج فعال في القضاء على الفيروس بنسبة 100%، "محصلش انتكاسة لأي مريض".

وأوضحت أنه عند الانتهاء من علاج المرضى وجدنا نسبة عالية من تلف الحمض النووي وعدم الاستقرار الجيني، و"عندهم انتكاسة مناعية عند الانتهاء من العلاج".

وتابعت أن البحث سيوضح أهمية دراسة المكون الجيني للمريض، لأنه تبعا للمكون الجيني سيحدد له العلاج اللازم.