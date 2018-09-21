أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها، بأن كارين بيرس، مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة، طالبت أطراف النزاع باليمن بالعمل على حماية اليمنيين وتوصيل المساعدات.