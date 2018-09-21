ألقت أجهزة الأمن بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، اليوم، القبض على 4 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم السطو المسلح على مزارع الدواجن تحت تهديد السلاح.

وتلقى مأمور مركز شرطة الدلنجات، بلاغا من "السيد. ع"، 68 سنة، مقيم بإيتاي البارود، صاحب مزرعة دواجن بقرية كوم زمران التابعة لدائرة المركز، بتعرضه وعمال المزرعة لسطو مسلح من قبل ثلاثة أشخاص ملثمين وبصحبتهم مركبة بخارية "توك توك"، حال عملهم داخل المزرعة، والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 230 ألف جنيه عقب تهديدهم بالأسلحة الآلية.

وأمر اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي برئاسة العقيد إيهاب المسارع رئيس فرع البحث، ضم المقدم محمد أبو غزالة وكيل فرع البحث، والرائد إسلام قطب رئيس مباحث مركز الدلنجات والنقيب إبراهيم زمزم معاون مباحث المركز، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالبحيرة، لسرعة كشف غموض الواقعة.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "رضا. ا. ب"، 40 سنة، و"أحمد. ع. ح"، 30 سنة، عامل، والمسجل شقي "أ" تحت رقم 971 فرض سيطرة و"رامي. ع. ا"، 33 سنة، مبيض محارة، و"محمد. ن. م"، 21 سنة، سائق "توك توك"، و"حمزة. خ. ح"، 23 سنة، عامل، و"إسلام. ف. ش"، 25 سنة، عاطل، والجميع مقيمون بمركز الدلنجات.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم الأول والثالث والرابع والخامس، وجرى ضبط "2 بندقية آلية عيار 7،62 × 39 بالخزيتين، الخاصتين بهما، و39 طلقة آلية من ذات العيار، و5 خرفان جرى شرائها من متحصلات الواقعة، ومبلغ مالي 85 ألف جنيه والتوك توك المستخدم في الواقعة".

وبمواجهتهم اعترف المتهم الأول، أنه اشترك في تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة مزارع الدواجن بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية رفقة باقي المتهمين، وأنهم ارتكبوا واقعتين للسرقة بالإكراه إحداهما بقرية كوم زمران والأخرى بدائرة مركز وادي النطرون، وأنهم كانوا يتبادلون الأدوار فيما بينهم.

حرر محضر جنح مركز شرطة الدلنجات وجار العرض على النيابة العامة.