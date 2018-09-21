وفد روماني يزور مراكز المنصورة الطبية على هامش مؤتمر كلية التمريض

نظم قسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض، جامعة المنصورة، بالتعاون مع جامعة بيتشي الرومانية، أمس، فعاليات المؤتمر الدولي تحت عنوان "رؤى نحو مجتمع صحي".

وزار وفد جامعة بيتشي، مستشفى الأطفال ومراكز طب العيون والكلى والمسالك البولية والأورام، مشيدًا بالتطور في المنظومة الصحية بالأماكن التي زارها الوفد.

وشهد المؤتمر تنظيم ورشة العمل الأولى عن تطبيقات الجودة في نظم الرعاية الصحية، والثانية عن ممارسات الرعاية الصحية القائمة على الدلائل.

وقالت الدكتورة أمينة النمر، عميدة الكلية، إنها تسعى إلى التقدم والسعي بخروج كلية التمريض من الشرنقة لتصل بالكلية إلى العالمية، وتسعى إلى إنشاء جيل جديد يسعى بالتمريض إلى أفاق جديدة من خلال الرسائل "الماجستير والدكتوراه" إلى آفاق جديدة غير تقليدية للنهوض بالمنظومة التعليمية والصحية لخدمة المجتمع.