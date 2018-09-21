بالصور| أحمد عدوية وأكرم حسني وشيري عادل في عزاء جميل راتب

حرص عدد من نجوم الفن، مساء اليوم، على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل جميل راتب، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، ومن أبرز الحضور شيري عادل، أكرم حسني، أمل رزق، سلوى خطاب، الفنان أحمد عدوية، حجاج عبد العظيم، هدى هاني، ريم أحمد وفادي خفاجة، السيناريست عمرو محمود ياسين.

يذكر أن عزاء الفنان جميل راتب، نظمته نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، تنفيذًا لوصيته، وذلك بعد ما أعلنت عائلة الفنان الراحل في نعي نشر بإحدى الصحف أنها لن تقيم عزاء، ولذلك شهد العزاء غياب النجوم، واقتصر الحضور على مجموعة من الفنانين والسينمائيين من بينهم يحيى الفخراني، محمد فريد، سمير صبري، إيهاب فهمي، أحمد ماهر، أحمد شاكر عبداللطيف، محمد الشقنقيري، أيمن عزب، عمرو رمزي، شريف حلمي، فردوس عبد الحميد، سيد رجب، مادلين طبر، ميرت عمر الحريرى، منال سلامة، بوسي المنتج محسن علم الدين، السيناريست سيد فؤاد، المخرجين محمد فاضل، عادل أديب، خالد الحجر وأشرف فايق.