قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، إن مسلمي الأويجور في الصين "يعانون من التلقين السياسي الصارم وغيره من الانتهاكات المروعة" في معسكرات إعادة التثقيف.

وأضاف في خطاب حول الحريات الدينية بجميع أنحاء العالم، أن "مئات الآلاف وربما ملايين الأويجور محتجزون ضد إرادتهم في معسكرات إعادة تثقيف".

وترفض بكين، التقارير التي تفيد بأن مليونًا من أبناء هذه الأقلية المسلمة محتجزون في معسكرات في إقليم شينجيانج في شمال غرب البلاد.

وفي رسالة إلى بومبيو، ووزير الخزانة ستيف منوشين، دعا أعضاء في الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أواخر أغسطس، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين الصينيين المتورطين في اعتقال الأويجور.

ولم يذكر بومبيو، ما إذا كان مستعدًا للنظر في مثل هذه التدابير العقابية.

كما أعرب عن قلقه تجاه المسيحيين في الصين متهما الحكومة ب"إغلاق الكنائس وإحراق الكتاب المقدس وإجبار المؤمنين على توقيع وثائق يتنصلون فيها من معتقدهم".