أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً إنفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحية الرياضية والصحراوية في مجالات بطولات الخيل و ألعاب الفروسية و أدب و جمال الخيل العربية .

وقام اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ وبرفقته الأستاذ حامد هبيلة السكرتيرالعام المساعد بالإنابة عن محافظ الشرقية بتوزيع دروع التميز ومجسمات لحصان جامح وشهادات تقدير على المتسابقين الفائزين فى مسابقة أدب الخيول والتى بدأت اليوم بمشاركة عدد 40 متسابق .

وكانت لجنة التحكيم قد أعلنت نتيجة مسابقة بطولة الأدب للخيول المسجلة وجاء بيانها كالآتي .. فاز بالمركز الأول الجواد منتصر مزرعة عبدالله مدحت ، والمركز الثاني الجواد غزال المنوفية مزرعة بدر شتيوى ، والمركز الثالث الجواد شهاب مزرعة أحمد هشام ، والمركز الرابع الجواد غالي زين مزرعة عبدالله مدحت ، والمركز الخامس الجواد حكاية عكاشة مزرعة محمد جمال .

كما أعلنت لجنة التحكيم نتيجة مسابقة بطولة الأدب للخيول المسجلة وجاء بيانها كالآتي ، فاز بالمركز الأول الجواد مستر أفيونة مزرعة الشيخ سليمان الخليفة ، والمركز الثاني الجواد بنبوناية السويسي مزرعة عادل السويسي ، والمركز الثالث الجواد حسيبة مزرعة الشيخ محمد الصباح ، والمركز الرابع الجواد فارس مزرعة أشرف الصاوي ، والمركز الخامس الجواد الأسطورة مزرعة الشيخ بدر .

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