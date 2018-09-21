أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن فعاليات الجمعة المقبل من مسيرات العودة ستكون بعنوان "جمعة انتفاضة الأقصى".

ودعت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وسكّان الداخل المحتل للانخراط في مسيرات العودة، من أجل تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، ورفع المعاناة عنه.

وقال عرفات أبو زايد، عضو لجنة قطاع الشباب في الهيئة الوطنية العليا لمخيم و"مسيرة العودة"، إن خروج الشعب الفلسطيني في مسيرات العودة يأتي في إطار الرفض القاطع لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يفرغ القضية الفلسطينية ويلغي حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وأضاف زايد لـ"الوطن": "قرار ترامب يعطي الاحتلال الإسرائيلي أحقية مشروعة في مدينة القدس، ليمارس جميع أنشطته المخالفة للقوانين والأعراف الدولية ضد الفلسطينيين".

وأوضح أن الشعب الفلسطيني لن ينسى حقه في العودة وأن فلسطين التاريخية كاملة حق لن يسقط بالتقادم، كما أن الأمم المتحدة معترفة بهذا الحق، ولن يتم التفريط في ذرة تراب واحدة من الأرض.

وشددت الهيئة على ضرورة استعادة الوحدة وتحقيق المصالحة الوطنية، كخطوة على طريقة مواجهة صفقة القرن، وأوضحت: "آن الأوان لكسر الحصار الظالم عن الصامدين فى قطاع غزة".

وأضافت الهيئة: "نقول للاحتلال المسيرات ستستمر فإما رفع الحصار أو مواجهة بأس الجماهير الغفيرة".