مانويل جوزيه عن تعاقد الأهلي مع محمد صلاح: "حدث بالفعل"

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طقوس الزواج فى الأقاليم.. عادات من زمن فات

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الخارجية: نتابع جهود الإفراج عن 5 بحارة احتجزتهم البحرية التركية بقبرص

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جيران جميل راتب يجتمعون لإنقاذ "زرعه": "كان بيحبه ويرعاه"

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تولت رئاستها 3 مرات.. مجموعة الـ77 ودور مصر في دعمها

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