مانويل جوزيه عن تعاقد الأهلي مع محمد صلاح: "حدث بالفعل"

كشف مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أنه طلب إدارة النادي الأهلي بالتعاقد مع اللاعب محمد صلاح في آخر سنة له مع الفريق، وتم التعاقد مع اللاعب بالفعل، ولكنه لم يوقع العقد النهائي، لذلك لم ينضم.

وأضاف "جوزيه"، خلال استضافته في برنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي زكريا ناصف أن في هذا التوقيت كان نادي المقاولون العرب من المفترض أن يهبط للدرجة الثانية، ولكن اتحاد الكرة قرر ألا يهبط أي نادي ويتم زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة الدوري المصري.

وتابع أن بعد 6 شهور من إلغاء التعاقد مع اللاعب، احترف صلاح في بازل السويسري وتألق بالشكل الذي شاهده الجميع، مشيرًا إلى أن محمد صلاح كان لديه استعداد ذهني لم يكن موجودا لدى رمضان صبحي أو محمود حسن تريزيجه في بداية احترافهم.