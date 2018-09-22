تجمّع عدد من الجاليات المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، في شوارع مدينة نيويزرك؛ لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة نيويورك، بعد وصوله للمشاركة في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، إلى مقر إقامته بنيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة، الذي سيتناول رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذا المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي.