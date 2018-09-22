شارك وزراء الخارجية، السفير سامح شكري، والصحة الدكتورة هالة زايد، والاستثمار، الدكتورة سحر نصر، في الوفد المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية؛ للمشاركة في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووصل الرئيس، مساء الجمعة، إلى مقر إقامته بنيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة، الذي سيتناول رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذا المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي.