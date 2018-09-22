"التعليم": المناهج الجديدة تنمي التفكير النقدي لدى الطلاب

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن المناهج الجديدة ستكون متكاملة فيما بينها، بما يجعل الطالب أو التلميذ أكثر قدرة على التعامل مع المشاكل الحياتية التي تقابلهم في حياتهم اليومية.

وأضاف حجازي، خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن النظام الجديد سيكون معنيًا ببناء معرفة الطلاب لا إيداع معلومات في عقولهم وإجبارهم على تحصيل المواد العلمية.

وأوضح: "لو في تلميذ همه الوحيد تحصيل المعلومات بس، ميعرفش ميعرفش يتعامل مع المواقف المختلفة، يشتري حاجة أو يتعامل مع زلزال، وميعرفش الصح من غلط، مش هينفع أراقب ابني، لكن لازم أعلمه التفكير الناقد".