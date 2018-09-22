"المرور": سيولة مرورية على معظم المحاور

قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن اليوم يشهد حالة مرورية هادئة على معظم المحاور وإن كافة الطرق السريعة تعمل بشكل جيد ولا توجد أي تأثيرات للحالة الجوية على الطرق السريعة.

وأضاف الشربيني خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن معدلات الحركة الموجودة على معظم المحاور جيدة جدا، وبعض الأحجام متوسطة على الطريق الدائري، ومنها على الطريق الدائري أعلى الزراعي والمتجه لأعلى السلام، أما باقي قطاعات الطريق الدائري تعمل بسيولة تامة.

وتابع "الشربيني" أن جميع مداخل القاهرة تعمل بشكل جيد، طريق السويس والإسماعيلية والعين السخنة ومحور شبرا بنها وطرق السريع، ومحور 26 يوليو يعمل بشكل جيد.

واستكمل الشربيني أن الإدارة العامة للمرور تستعد لبداية العام الدراسي الجديد وعودة الدراسة للمدارس والجماعات، ونسقت بشكل كبير الأماكن التي تتواجد بها المدارس والجامعات حتى لا تحدث التكدسات، وتم التأكيد على الحملات المرورية في الأماكن التي تتواجد بها المدارس والجامعات.