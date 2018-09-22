انتظمت الدراسة بمحافظة شمال سيناء، اليوم، بالتزامن مع انطلاق أول أيام ماراثون العام الدراسي الجديد، في 7 مدارس بالمحافظة، تعمل بنظام الفترتين، ومدارس وسط سيناء.

وقالت ليلى مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن الدراسة انتظمت في مدرستين بمدينة العريش وهما "آل ذكري والشهيد محمد شريف حسين"، و5 مدارس بالشيخ زويد، التي تشهد انقطاع للتيار الكهربائي والمياه لليوم الثامن على التوالي، هي مدارس الحمايدة الابتدائية، وأبو رفاعي الابتدائية والشيخ زويد الابتدائية ومدرسة السكة الحديد تعليم أساس بنين والسكك الحديد تعليم أساسي بنات والشيخ زويد الإعدادي بنات، وانتظمت جميع مدارس إدارة نخل و إدارة الحسنة.

وأوضحت أن جميع المعلمين بتلك المدارس قد انتظموا بشكل طبيعي، مؤكدة أنه لا يوجد أي عجز في أعدادهم بجميع مدارس المحافظة بإداراتها "العريش، الشيخ زويد، بئر العبد، رمانة، مناطق الوسط من سيناء بإدارتي نخل والحسنة".

وأشارت إلى أن قوة المدارس هي 4606 معلمين لمدارس العريش، 1757 معلمًا بئر العبد، 1109 لمدارس الشيخ زويد، 753 لمدارس الحسنة، 345 بمدارس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، مؤكدة أن غدًا ستكتمل قوة المدارس من الطلاب بجميع المراحل الدراسية.