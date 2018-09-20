تفقد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، محطة وقود بالعريش، لمتابعة سير العمل في منظومة حصص الوقود على السيارات الملاكي والأجرة بالنظام الذي جرى إقراره بواقع 15 لترًا لكل سيارة أسبوعيًا.

وأعلن المحافظ عن بدء العمل في محطة جلبانة بالمساعيد، ومحطة بئر العبد للعمل بنفس الآلية المتبعة في توزيع حصص الوقود على المواطنين.

كما زار المحافظ مدرسة الشهيد أحمد الحجاوي الابتدائية "الجيل سابقًا" لمتابعة الاستعدادات النهائية بالمدرسة لبدء العام الدراسي الجديد، وخلال الزيارة تفقد المحافظ الفصول الدراسية والقاعات والمعامل.

فيما التقى خلال جولته بعدد من المواطنين بالقرب من جامع النصر بوسط العريش.