أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، بأن إيران أغلقت منفذين حدوديين مع العراق بسبب هجوم الأهواز.

كما أكدت وسائل إعلام إيرانية على مقتل 8 أفراد من الحرس الثوري وعدد من المدنيين واثنين من منفذ الهجوم على العرض العسكري في الأهواز، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.

واستهدف "اعتداء إرهابي" صباح السبت، عرضا عسكريا في مدينة الأحواز في جنوب غرب إيران، ما أسفر عن سقوط عدد غير محدد من الضحايا حسبما ذكر التلفزيون الحكومي الإيراني.

وقال التلفزيون إن الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا نظم في اليوم الوطني للقوات المسلحة، نفذته "مجموعة" من المهاجمين المجهولين، بدون أن يضيف أي تفاصيل.