شهد الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، فعاليات افتتاح العام الدراسي بجامعة عين شمس، حيث تمت تحية ورفع العلم إيذانا ببداية الدراسة، بحضور الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب ورئيس الجامعة السابق، الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة.

وعزفت الموسيقى العسكرية، بعض الأغاني الوطنية، ثم التقى طلاب الفرقة الثالثة بمدرج "النوري"، وهنأ الطلاب ببداية العام الدراسي، مطالبا إياهم بالتفاعل الإيجابي والاشتراك بكافة الأنشطة الطلابية والأسابيع الثقافية، الرياضية، الفنية وغيرها التي تنظمها الجامعة لما لها من دور في تكوين وتقويم الشخصية، ما يؤدي إلى تخرج طالب مكتمل الشخصية ومتوازن نفسيا، مشيرا إلى أن نمط التعليم الجامعي يختلف عن سابقه (التعليم الأساسي) وأن العلاقات التي تتكون به تدوم مدى الحياة.

وأشار الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب ورئيس الجامعة السابق، إلى أن بداية العام الدراسي لها مكانة خاصة في قلبه منذ التحاقه بالجامعة عام 1973 وحتى تخرجه وحصوله على المركز الأول على الدفعة عام 1977.

كما هنأ الدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الطلاب ببداية العام الجامعي، وحث الطلاب على الاهتمام بالعلم والأنشطة على حد سواء.

وأعرب الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة عن سعادته بانطلاق احتفالية بداية العام الجامعي، من كلية التجارة أكبر كلية بالجامعة، مضيفا أنه تم عمل صيانة شاملة للمدرجات وقاعات التدريس استعدادا لاستقبال الطلاب.

ومن جانبه، أوضح سمير عبدالناصر أمين عام الجامعة، أنه بدءا من غدا سوف تقام احتفالية أمام قصر الزعفران تشمل عرضا لكافة إنجازات العام الماضي، عرض لاختراعات الطلاب بالإضافة إلى حملة للكشف عن فيروس C وقياس الضغط والسكر مجانا، وعرض لنماذج محاكاة مجلس الوزراء.