وافق مجدي لاشين مجدي لاشين رئيس التليفزيون المصري، على عودة "البرامج التعليمية" على شاشة القناة الثانية من بداية العام الدراسي الجديد، عبر الاستعانة بمجموعة من المدرسين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

وأضاف "لاشين"، أن البرامج يقدمها ممجموعة من الخبراء من أعلى مستوى في كل الشهادات "الثانوية العامة، والإعدادية، والابتدائية، الثانوية الأزهرية، التعليم الفني، واللغات"، وذلك من خلال برنامج واحد بعنوان "درس خصوصي".

ومن المقرر، أن يذاع يوميًا على شاشة القناة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات في شرح الدروس بواقع مادتين يوميًا لكل شهادة لمدة نصف ساعة لكل مادة، على أن تعاد هذه البرامج على شاشات "القنوات الإقليمة" بعد عرضها على شاشة القناة الثانية، وذلك بشكل يومي وفي أوقات مختلفة.

ويتضمن جداول البرنامج ما يلي:

- السبت.. فيزياء ولغة عربية للثانوية العامة.

- الأحد.. كيمياء لغات وصيانة وإصلاح للثانوى الفني.

- الإثنين.. علوم للإعدادية ولغات وعلوم بيئة وجولوجيا للثانوية العامة.

- الثلاثاء.. حديث وتفسير للثانوية الأزهرية.

من ناحيته أكد علي سيد الأهل، رئيس الإدارة المركزية للبرامج التعليمية بماسبيرو"للوطن" أنه تم تسجيل عدد كبير من حلقات البرنامج تضم شرح وافي لجميع المناهج التعليم الفني لطلبة الدبلومات والمعاهد فوق المتوسطة، وكل الطلبة في جميع المراحل المختلفة سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، و الثانوية العامة في اللغة الثانية الفرنسية والإيطالية والألمانية، والشهادة الإعدادية.

وأضاف رئيس الإدارة، لـ"الوطن"، أنه تم الاستعانة بمدرسين جدد متميزين هذا العام في مختلف التخصصات، وزيادة الرسوم التوضيحية والجرافيك داخل الحلقات لتوصيل المعلومة بشكل أفضل للطلبة.

من ناحيته، أكدت الإذاعية نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية، أنها خاطبت وزير التربية والتعليم طارق شوقي ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لترشيح مدرسين أكفاء للمشاركة في البرامج الجديدة الذي ستبث على الإذاعة التعليمية، التابعة لشبكة الإذاعات الإقليمية.

وطلبت "مبروك"، من الإذاعي أبو العلا حبيب رئيس شبكة الإذاعات الإقلمية، بزيادة الاهتمام بالإذاعة التعليمية في الفترة الحالية نظرًا لمتابعة التطبيقات الجديدة في مناهج التعليم المختلفة.

وأوضحت تم إعداد الخرائط البرامجية، وجداول التنفيذ وتوزيع المدرسين المختارين على الفترات وتحديد ساعات الظهور لهم عبر موجات الراديو، وزيادة الفترات المفتوحة للبرامج التعليمية في جميع المراحل الدراسية المختلفة.