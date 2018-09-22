قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة في حالة حذر شديد لاقتراب حلول فصل الشتاء وهو ما يمكن من انتشار الأمراض الوبائية مثل إنفلونزا الطيور، والحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالمواشي.

وأضاف "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطط استباقية لمواجهة انتشار الأمراض الوبائية، وذلك عن طريق تحصين حوالي مليون طائر حتى الآن من العدوي، بالإضافة إلى حملة قومية لتحصين المواشي تجوب كافة محافظات الجمهورية.

وشدد متحدث "الزراعة"، على دور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، في الإشراف على الحملات من خلال تنقلها بين المحافظات يوميًا لضمان سير عملية التحصين بشكل سليم، مشيرًا إلى أنها أول من أطلق خطة استباقية للتحصين في تاريخ مصر بالعام الماضي.