بدأت صلاة الجنازة على المنتج سمير خفاجي بمسجد السيدة نفيسة، قبل قليل، وكان أول الحضور المخرج خالد جلال ممثلًا عن وزارة الثقافة لكونه رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.

يذكر أن سمير خفاجى توفي، مساء الجمعة، وأقيمت جنازته السبت من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.

وقدم خفاجي العديد من الأعمال الفنية، فهو مؤلف ومنتج مسرحي مصري، ومؤسس فرقة "ساعة لقلبك" الشهيرة مع "يوسف عوف، ولطفي عبدالحميد" والتي ساهمت في تخريج جيل كامل من الفنانين أمثال "الخواجة بيجو، أبولمعة، أمين الهنيدي، الدكتور شديد، نبيلة السيد، وبليغ حمدي الذي كان يتولى مهمة الغناء في الفرقة".