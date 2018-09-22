حبس المتهمين في قضية تزوير توكيلات أراضي الجاليات اليونانية بالسويس

قررت النيابة العامة بمحافظة السويس، بإشراف المحامي العام لنيابات السويس، اليوم، حبس 7 متهمين بالاستيلاء على أراضي الجاليات اليونانية، وقطع أراضي مجهول أصحابها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، من بينهم 5 رجال واثنين من السيدات.

وكشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين في القضية بتزوير مستندات وتوكيلات خاصة بأصحاب أراضي من الجاليات اليونانية غادروا مصر منذ أكثر من 50 عامًا، ومن بينهم سيدة ورجل سافروا إلى اليونان وأحضروا شخص يوناني، وحرروا عقد مزور بأنه مالك الأراضي، وقام ببيعها للمتهمين في القضية.

وأوضحت التحقيقات، أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، وصلت إلى محافظة السويس، بعد قيامها بضبط متهم كان هارب بالقاهرة، ثم ألقت القبض على المتهمين الستة الآخرين من داخل المحافظة.

وأكدت التحقيقات، ان بداية العمل بالقضية هي تلقي مباحث الأموال العامة لبلاغات من مواطنين بقيام اشخاص بالاستيلاء علي أراضي الجاليات اليونانية، ثم تم رصد ومراقبة المتهمين طوال 18 شهرًا حتى تم القبض عليهم بعد صدور قرار من النيابة العامة في السويس، بضبط وإحضار المتهمين السبعة.

وكشفت اعترافات المتهمين بالقضية وتحريات المباحث، عن أن المتهمين بالقضية كانوا يستعدون للاستيلاء على أراضي منازل أثرية بمنطقة الخور "الكورنيش القديم" بالسويس عن طريق اتباع نفس طريقة تزوير العقود في الخارج ثم توثيقها في السفار والاستيلاء بالكامل على الأراضي.