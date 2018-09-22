ألقت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، القبض على 8 أشخاص بالسويس، بينهم سيدتين ومحامي لاتهامهم بمحاولة الاستيلاء على أراضي "الجاليات اليونانية" بشارع النمسا بالمحافظة.

وألقي القبض على المتهمين بعد وصول ضباط من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة، ومدن القناة إلى السويس، وتم نقل المتهمين إلى النيابة العامة بعد تحرير محاضر لهم.

واتهمت تحريات الأموال العامة المتهمين بالقيام بالتخطيط والتنفيذ للاستيلاء على قطع أرض بشارع النمسا بوسط مدينة السويس، يقدر ثمنها بأكثر من 20 مليون جنيه.

وأكدت تحريات الأموال العامة قيام المتهمين بتزوير مستندات خاصة بالأراضي من أجل الاستيلاء عليها.