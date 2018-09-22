أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل، تبني تنظيم "داعش" الهجوم على العرض العسكري الإيراني في الأهواز الذي وقع، صباح اليوم.

يذكر أن وسائل إعلام إيرانية، أعلنت ارتفاع عدد قتلى الهجوم على عرض عسكري في الأهواز إلى 24 قتيلا.