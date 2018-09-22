ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في إيران السبت وقدم تعازيه لنظيره الايراني حسن روحاني داعيا إلى تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب.

وكتب بوتين لـ"روحاني" في برقية نُشرت على موقع الكرملين "تقبلوا تعازينا الحارة للتبعات المأساوية للهجوم الذي نفذه إرهابيون في الاهواز.. نندد بهذه الجريمة المروعة".

وجاء في البرقية: "هذا الحدث يذكرنا بضرورة شن حملة لا تهاون فيها ضد الارهاب بكل أشكاله وأريد التأكيد على استعدادنا لمواصلة تعزيز التعاون مع شركائنا الايرانيين في مقاومة هذا الشر".

وأوقع الهجوم الذي استهدف عرضاً عسكرياً في الأهواز بجنوب غرب إيران 24 قتيلا من بينهم نساء وأطفال و53 جريحا، بحسب حصيلة رسمية.

ونسبت إيران الهجوم إلى "إرهابيين تم تجنيدهم وتدريبهم وتسليحهم وتمويلهم بواسطة نظام أجنبي".

بينما أعلن تنظيم "داعش" تبنيه للهجوم على العرض العسكري.

يذكر أن موسكو وطهران حليفتان خصوصا حول النزاع السوري وكلاهما تدعمان نظام بشار الاسد