أكدت مصادر خاصة بشركة ميناء القاهرة الجوي، أنها بصدد دراسة تأجير مكان الشحن الجوي الخاص بها إلى إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، لتحقيق مكاسب مادية وتعظيم عائدات الشركة من خلال ممتلكاتها.

وكشفت المصادر، عن تقدم شركتين خاصتين بطلبات لشركة الميناء لإيجار المكان، مرجحة أنه قد يتم إسناد الأمر إلى شركة مصر للطيران للشحن الجوي، والتي تستحوذ على نصيب كبير في قرية البضائع بالمطار.

وأشارت المصادر، إلى أنه هناك دراسة يتم إعدادها سوف يتم رفعها للطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات لمناقشتها، لتحديد الاتجاه خلال الفترة القادمة على أن يتم عرض ما تم التوصل إليه على الفريق يونس المصرب وزير الطيران المدني، لاتخاذ القرار النهائي بخصوص ملف الشحن الجوي بشركة الميناء.

كان الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، شدد على ضرورة إعادة النظر في استخدام جميع ممتلكات الشركات لاستخدامها الاستخدام الأمثل، ومراجعة كافة مناطق العمل لزيادة ميزانية الشركات وتعظيم عائداتها عبر استخدامها الاستخدام الأمثل.