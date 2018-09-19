قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للمياة والصرف الصحي، إن الشركة على تواصل دائم مع هيئة الأرصاد الجوية، لمعرفة حالة الطقس ومواعيد السيول.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الشركة تعمل على تطهير مصارف الأمطار باستمرار، استعدادًا لموسم السيول.

وأوضح رسلان أن الشركة عادة تقوم بقطع المياة في حالات السيول، لتخفيف الضغط عن شبكة الصرف الصحي، وتقوم بتشغيل المولدات الاحتياطية في حالة انقطاع التيار الكهربي.

وكشف رسلان عن استعدادات الشركة في أوقات السيول، والتي تتضمن منع الإجازات ونشر سيارات شفط المياة في المناطق المختلفة والاعتماد على مولدات الكهرباء الاحتياطية.