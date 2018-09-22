وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على إقامة مزايدة علنية لإنشاء حمام سباحة بمركز شباب المنشية الجديدة بمحافظة القليوبية للإسهام في زيادة الموارد المالية للمركز والارتقاء بالخدمات المقدمة لأعضائه.

ووجه الوزير الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بالوزارة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتنسيق مع مركز شباب المنشية الجديدة بشبرا الخيمة بطرح مزايد علنية لإنشاء حمام السباحة المطلوب على مساحة الأرض المتاحة له بالمركز، وفق الإجراءات القانونية والمالية والإدارية، وذلك للاستثمار للتأجير بنظام حق الانتفاع دون تحمل وزارة الشباب أي أعباء مالية، مع إنهاء إجراءات الطرح على أن يتم توريد نسبة 25% من إيرادات المحصلة نظير الايجار السنوي أو الشهري لصالح الوزارة.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الشباب الهادفة لتفعيل الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب، والبحث عن سبل الاستثمار الأمثل لإمكانيات ومنشآت تلك المراكز، وزيادة مواردها بما يمكنها من الارتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال المشاركة في بناء تلك المنشآت الجديدة بالمراكز، وإدارتها بعد الانتهاء من إنشائها.