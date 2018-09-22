تنفذ وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأزهر الشريف البرنامج القومي لدعم الأخلاق الحميدة والقيم المجتمعية الإيجابية ومواجهة الظواهر السلبية في المجتمع خلال العام المالى الحالي بهدف تأصيل القيم الإيجابية والأخلاق السمحة لدى النشء والشباب.

ويستهدف البرنامج تنفيذ عدد 76 لقاءً حواريا مع النشء والشباب في جميع محافظات الجمهورية بمشاركة مجموعة من علماء الأزهر الشريف؛ لمناقشة عدة موضوعات منها الوسطية في الإسلام ، والقدوة في سيرة وشخص وأخلاق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومواجهة التطرف والغلو فى الدين والفكر ، ونماذج من تطبيق الوسطية في التربية والتعليم والأسرة، ودور الأزهر الشريف في نشر الوسطية في مختلف البلدان ، والخروج بمبادرات تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر صحيح الدين.

ويشارك في اللقاءات مجموعة من النشء والشباب من أعضاء مراكز الشباب وطلاب الجامعات المصرية والمدارس، وشباب الخريجين، وأعضاء الأحزاب والتيارات السياسية وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية.