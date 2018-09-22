تفقد المهندس علي الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق، افتتاح منافذ جديدة في المحطات "السيدة زينب - حلمية الزيتون – المطرية"؛ لصرف التذاكر لتخفيف الازدحام والتكدس في المحطات.

واستهل الفضالي جولته بمحطة السيدة زينب، مرورا بمحطة حلمية الزيتون، واختتم جولته بمحطة المطرية، وتابع تشغيل الأكشاك الجديدة ومساهمتها في تخفيف العبء في المحطات.

وأكد المهندس سيد الحسيني مساعد رئيس الشركة لتشغيل الخط الأول، إنشاء 25 منفذا موزعين في محطات "السيدة زينب – حلمية الزيتون - المطرية - حلوان – الشهداء – المرج القديمة – شبرا الخيمة – كلية الزراعة – الدقي".

جاء ذلك بعد إصدار الفضالي بتعليمات بزيادة المنافذ وإنشاء أكشاك جديدة إلى جانب مكاتب صرف التذاكر الأساسية لاستيعاب الركاب، وتيسيرا على الطلبة خلال بداية العام الدراسي الجديد.