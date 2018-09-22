أجرى الدكتور/ هشام عرفات وزير النقل جولة تفقدية مفاجئة في عدد من محطات الخط الاول لمترو الأنفاق للاطمئنان على الخدمة المقدمة للركاب خاصة مع بدء العام الدراسي اليوم في بعض المدارس بالقاهرة والجيزة

حيث بدأت الجولة بمحطةكوبري القبة ثم محطات منشية الصدر فالدمرداش فغمرة حيث اطمئن الوزير على نظافة الارصفة ومستوى الخدمة المقدمة وعلى سهولة حصول الركاب والطلاب على التذكرة من خلال شبابيك التذاكر

ودار حوار مع الركاب حول الاجراءات التي اتخذتها الوزارة ممثلة في الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو للتسهيل على الطلبة حيث اوضح الوزير انه تم اتخاذ قرار بعدم إدخال أى تعديلات فى أسعار إشتراكات طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس، بحيث تكون أسعار الاشتراكات الخاصة بالطلاب بنفس أسعار العام الماضى مع توفير مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة (13 مكتب بالخط الاول - 10 مكاتب بالخط الثاني – و2 مكتب بالخط الثالث ) بالاضافة الى انشاء وفتح منافذ جديدة بمحطات المترو لصرف التذاكر وتخفيف الازدحام والتكدس بالمحطات (25 منفذ جديد)

كما اشار الوزير انه وجه قيادات المترو بالمحافظة على زمن التقاطر بحيث يكون في اوقات الذروة من ثلاث دقائق الى ثلاث دقائق ونصف وفي الاوقات العادية من 4 : 5 دقائق والدفع بقطارات اضافية في اوقات الذروة لتخفيف الازدحام والتكدس بالمحطات