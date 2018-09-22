إستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شكوى من أحد المواطنين من خلال الواتس آب الخاص به يتضرر فيها من سوء حالة النظافة بمستشفى الصالحية الجديدة ، على الفور قرر المحافظ الإنتقال فوراً للمسشتفى للوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين .

تجول المحافظ داخل أقسام الإستقبال والحضانات وحدة الغسيل الكلوي والتي تضم 12 ماكينة بالإضافة إلى ماكينة أخرى للطواريء يتردد عليها 47 حالة خلال 3 شفتات عمل .

وخلال جولته داخل المستشفى ولقائه بالمرضى والمترددين عليها تلاحظ وجود نقص في عدد عمال النظافة بالمستشفى الأمر الذي يترتب عليه سوء حالة النظافة بالمستشفى مما أدى إلى إستياء المحافظ ووجه على الفور بالتنسيق مع رئيس جهاز مدينة الصالحية لتوفير العمالة اللازمة للمستشفى للعمل على تحسين مستوى النظافة وتقديم أفضل الخدمات للمرضى وللمترددين على المستشفى .

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمختلف المنشآت الحكومية بنطاق دائرة المحافظة لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وقال : أن الإهتمام بالمواطن وتلبية إحتياجاته الأساسية على قائمة أجندة العمل اليومي للمسئول أياً كان موقعه.

مصدر الخبر:المكتب الإعلامي للمحافظة