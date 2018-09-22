جوله مفاجأة لرئيس هيئة السكة الحديد لورش التبين

قام ظهر اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد بجوله مفاجأة الى ورش الهيئة بالتبين رافقه فيها المهندس سامي عفيفى نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة والدعم الفني تفقد فيها أقسام الورش المختلفة واطلع على مراحل عمرة عربات البضاعة والجرارات.

وشدد رئيس الهيئة خلال تفقد مراحل عمرة وصيانة الجرارات وعربات البضاعة التأكيد على تحقيق مفهوم الجودة الشاملة ورفع كفاءة المعدات وإعادة التأهيل الفني للعاملين مشيرًا إلى ضرورة الحرص التام على عدم خروج أي جرار من الورشة إلا بعد التأكد من سلامته الفنية والتأكد من الالتزام بمعايير التفتيش والجودة للعمل على زيادة نسبة الاتاحية للجرارات.

وأوضح رئيس الهيئة أن ورش التبين تم إنشاؤها عام ١٩٨٣ على مساحة ٩٥ فدانا شاملة الورش والأحواش ويبلغ عدد العاملين بها حوالي ٥٥٠ عاملا وفنيا ومهندسا، وتعتبر من الورش الرئيسية التي تعمل في عمرات وصيانة الجرارات، وعربات البضائع التي تقوم بنقل الحديد الخام وفحم الكوك من المناجم بالواحات البحرية إلى مصانع الحديد والصلب ومصنع الكوك بمدينة التبين جنوب القاهرة.

وخلال لقاء رئيس الهيئة بالعاملين فى الورش فى نهاية الجولة طلب منهم بذل مزيد من الجهد خلال المرحله الحالية والعمل بروح الفريق الواحد للعمل على زياده نسبة الاتاحية للجرارات مع ضرورة العمل على وجود مستهدف لانتاجية الورشة من عمرة جرارات وعربات البضاعة وذلك بهدف إمكانية زيادة الطن المنقول من البضائع وعاهد العاملين بالورشة سيادته على تنفيذ ذلك خلال الثلاث شهور القادمة.