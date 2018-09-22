زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مقر المكتب الثقافي المصري بإيطاليا، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات (المؤتمر العلمي الدولي حول الابتكار)، والذي تنظمه جامعة نابولي فيدريكو الثاني بإيطاليا خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري.

وأكد الوزير أهمية دور المكتب الثقافي في توفير سبل الراحة للمبعوثين، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم؛ بما يمكنهم من تحقيق الغرض من إيفادهم، وحرص الوزارة على التواصل الدائم معهم والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم، خاصة التي تدعم خطط ومشاريع التنمية الشاملة في مصر، مشيرا إلى دور المكتب الثقافي في إدارة امتحانات أبنائنا في الخارج لأبناء الجالية المصرية بإيطاليا.

وأشار عبدالغفار إلى أنه جار إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع المبعوثين المصريين؛ بهدف توافر كافة المعلومات المطلوبة عنهم بما فيها التخصصات العلمية المختلفة، لافتًا إلى أهمية إقامة اتفاقيات تعاون بين الجامعات المصرية الإيطالية للارتقاء بالمستوى العلمي والتعليمي، وزيادة المنح المقدمة للطلاب المصريين.

وعلى هامش الزيارة التقى الوزير، والدكتور تور فيرجاتا رئيس جامعة جوزيبي نوفيلي، وداميانو بيناكيو من مكتب العلاقات الدولية، ورينو كابوتو رئيس اتحاد كليات الآداب السابق، وتم توقيع خطاب نوايا بهدف دعم التعاون بين مصر وإيطاليا في مجالات التعليم الجامعي والبحث العلمي، وزيادة تبادل الطلاب والأساتذة بين الجانبين، والعمل على إنشاء فرع للجامعة بمجمع الجامعات الإيطالية بمصر.

شهد مراسم التوقيع السفير هشام بدر سفير جمهورية مصر العربية بإيطاليا، والدكتور محمد الطيب معاون الوزير للشؤون الفنية، والدكتورة هاجر سيف النصر الملحق الثقافي بالمكتب الثقافي المصري بإيطاليا، وأحمد عبدالله سكرتير ثالث بالسفارة المصرية بروما.