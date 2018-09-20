أكدت وزارة التعليم والبحث العلمي، أن بدء الدراسة بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2019/ 2018 في موعده المحدد سلفا يوم السبت 22 سبتمبر.

وأضافت الوزارة في بيان، أنه لا صحة مطلقا للشائعات التي تنتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل الدراسة.