تلاحمت هتافات المسلمين مع الأقباط، أثناء توصيل جثمان الشهيد المجند أبانوب رضا غالب تكلا (20 عاما) من مدخل قرية "نجير" التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، حتى كنيسة "العذراء مريم" بالهتافات والزغاريد، وردد المسلمون هتافات منها: "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله" و"لا إله إلا الله الإرهابي عدو الله"، فيما ردد الأقباط هتافات مثل: "أهو أهو البطل أبانوب أهو"، "أبانوب يا شهيد في السماء مع القديسين".

استقبل آلاف من أهالي قرية "نجير" التابعة لمركز دكرنس، جثمان الشهيد المجند أبانوب رضا غالب تكلا، 20عاما،ونادت "ميكروفونات"، مساجد قرية نجير، المواطنين بالتوجه إلى كنيسة السيدة العذراء مريم في دكرنس، للمشاركة في جنازة الشهيد، والذي استشهد، الأربعاء الماضي، في مواجهات مع الإرهابيين بمنطقة رفح في شمال سيناء.

وخرج آلاف الأهالي على طريق "نجير – دكرنس" لاستقبال الجثمان، فيما توجه الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، والقيادات العسكرية والأمنية للمشاركة في الجنازة.