أجري المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية اليوم، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير بنطاق أقسام وقطاعات مركز خدمة العملاء بدائرة مركز السنطة.

وجاء ذلك في إطار جولاته التفقديه للوقوف على خطوات تطويره، كالنموذج الموحد لمراكز خدمة العملاء على مستوى الشركة، وفقا لبيان عن شركة مياه الشرب بالغربية.

ورافق رئيس مجلس إدارة الشركة خلال زيارته التفقدية، المهندس صبحي على مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالسنطة، والمسؤولين عن إنشاء وتطوير مركز خدمة العملاء.

ولاحظ رئيس مجلس الشركة ملاحظات ووقائع فنية في أعمال التطوير، موجها بسرعة تلافي تلك الملاحظات، قبل البدء في تشغيل ودخول المركز الخدمة.