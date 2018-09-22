التقى المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وكارلوس جونزالز رئيس "سيمكس مصر"، بالدكتور محمد معيط وزير المالية، لمناقشة العديد من الملفات وعلى رأسها تعديلات قانون الضريبة العقارية المزمع عرضه على البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل.

وقال رئيس لجنة الإسكان، إن مشروع القانون الذي سيتقدم به، سيكون له دور في زيادة الحصيلة الضريبية من خلال تخفيض المبالغ التي يجري تحصيلها مما يعطي الدافع للمول أن يقوم بالسداد، مشيرا إلى أن فلسفة التعديلات تتلخص في خفض قيمة الضريبة وتوسيع قاعدة الممولين مما يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية.

من جانبه، قال كارلوس جونزالز، إن وزارة المالية تسعى للقضاء على المعوقات، مشيرا إلى أن "سيمكس مصر" ملتزمة بالقوانين.

وأضاف رئيس "سيمكس مصر": نسعى للتواصل دائما مع الحكومة من أجل تحسين سبل الاستثمار وتشجيع المستثمرين من خلال إيصال صورة إيجابية عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية في مصر.

وتابع جونزالز: "تقدمنا بمقترحاتنا لتذليل العقبات من أجل تقدم وتطور صناعة الأسمنت في مصر"، مشيرا إلى أن تعديلات قانون الضريبة العقارية ستجشع المستثمرين أكثر، مؤكدا أن وزير المالية الدكتور محمد معيط يسعى لخلق مناخ جاذب للاستثمار.

وقال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الاسكان، إن البرلمان يساند الحكومة ويدعمها من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لذا "لا بد من تذليل العقبات أمام المستثمرين لجذب رؤس الأموال إلى مصر".