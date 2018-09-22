أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية الفرايحه مركز أولاد صقر وتوقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد 1881 حالة مرضية وذلك يومي الخميس والجمعة الموافق 20- 21سبتمبر ٢٠١٨ و تم صرف العلاج اللازم لهم مجاناً وذلك ضمن الخطة الشاملة لتنفيذ سلسلة القوافل الطبية والعلاجية المجانية بنطاق دائرة المحافظة.

وأكد المحافظ علي ضرورة الإهتمام بتقديم الخدمة الصحية والعلاجية اللازمة للمرضى الغير قادرين علي تحمل نفقات العلاج وتنفيذ القوافل الطبية المجانية خاصة في المناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات الطبية.

ومن جانبه صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه بناءاً علي تعليمات محافظ الشرقية بالاهتمام بتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين و خطة وزارة الصحة الشاملة لتنفيذ قوافل طبية مجانية تجوب أرجاء المحافظة والوصول للمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية تم تنفيذ تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية الفرايحه مركز أولاد صقر وتوقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد 1881 حالة مرضية وتم صرف العلاج اللازم لهم.

و أضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة شملت ندوات تثقيفية لتوعية المواطنين بالأمراض و كيفية الوقاية منها بالاضافة الي التخصصات الطبية المختلفة حيث تم توقيع الكشف الطبي علي عدد 106 حالة جراحة ، 473 أطفال ،، 224باطنة ، 62نساء ، 225 جلدية ، 302 عظام ، 192 قلب، 8 حالات أشعة موجات صوتية ،101 تنظيم أسرة،بالإضافة إلي اجراء التحاليل المعملية اللازمة لعدد 105 حالة مقسمة إلي تحليل 50 عينة طفيليات و 55 عينة دم كما تم اجراء 83 حالة رسم قلب وذلك بمشاركة أخصائيين في تخصصات مختلفة ، ومعمل دم كامل ، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تلفزيونية ، كما تم تحويل 11 حالة لمستشفي أولاد صقر المركزي لإستكمال إجراءات تجهيزهم لإجراء العمليات الجراحية اللازمة .