التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم السبت بمكتبه بديوان الوزارة، السيد محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد العربي .

استعرض اللقاء الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للبطولة العربية للكاراتيه "رجال وسيدات" المقرر إقامتها فى الفترة 29-30 سبتمبر الجارى، كما تناول اللقاء الحديث حول خطة الاتحاد المصري للكاراتيه حول خوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020م.

وأكد وزير الشباب والرياضة دعم الوزارة للاتحادات الرياضية فى ضوء استعداداتها وخطتها نحو تدريب اللاعبين وإعدادهم فى المعسكرات التدريبية المختلفة استعدادا لمختلف البطولات الدولية، والتمثيل المشرف لمصر فى كافة المحافل الرياضية الدولية.